ha stilato la sua top-10 dei film del 2021, e l’ha inviata a Screen Slate , una guida dedicata al cinema arthouse che organizza e segnala eventi nell’area di New York e pubblica saggi, approfondimenti, recensioni e interviste. Il caustico regista e sceneggiatore ha condiviso con il sito la sua classifica, in testa alla quale figura nientemeno che… Il collezionista di carte – The Card Counter , il film con Oscar Isaac che è stato presentato al Festival di Venezia e che è uscito al cinema qualche mese fa. Nella lista spiccano anche altre pellicole veneziane comedi Pedro Almodóvar edi Pablo Larrain, ci sono poidi Asghar Farhadi,di Kenneth Branagh e, film di National Geographic sul salvataggio dei dodici ragazzini e del loro allenatore rimasti intrappolati nel 2018 in una grotta in Thailandia.

Ecco la lista completa:

PAUL SCHRADER TOP-10 DEL 2021



Il sito ha coinvolto i propri collaboratori e molti amici cineasti in un grande sondaggio sui migliori film dell’anno, stilando poi una classifica di 20 film che andiamo a proporvi qui sotto:

Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi) Memoria (Apichatpong Weerasethakul) Benedetta (Paul Verhoeven) Annette (Leos Carax) Bad Luck Banging or Loony Porn (Radu Jude) The Souvenir Part II (Joanna Hogg) Days (Tsai Ming-liang) What Do We See When We Look at the Sky? (Alexandre Koberidze) The Power of the Dog (Jane Campion) The Card Counter (Paul Schrader) Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson) France (Bruno Dumont) Wheel of Fortune and Fantasy (Ryusuke Hamaguchi) About Endlessness (Roy Andersson) El Planeta (Amalia Ulman) Bergman Island (Mia Hansen-Løve) Zola (Janicza Bravo) Titane (Julia Ducournau) Faya Dayi (Jessica Beshir) The Velvet Underground (Todd Haynes)

Ha poi chiesto a ciascuno di condividere la lista di film che hanno visto visto per la prima volta quest’anno: pellicole anche del passato, ma che hanno lasciato il segno. La lista è disponibile in questa pagina. Schrader si è limitato a convididere la sua top-10 dei film del 2021.

Da notare che The Card Counter è presente anche nella top-10 del 2021 di Barack Obama, che poi lo stesso Schrader ha condiviso sul suo canale Facebook: