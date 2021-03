, la figlia del leggendario regista e produttore Chuck Jones , è stata intervistata da TMZ in merito alle recenti polemiche collegate a, il personaggio dei Looney Tunes ideato dal già citato Jones insieme a Tedd Pierce e Michael Maltese.

Parlando con la popolare testata, l’Ottantatreenne Linda Jones spiega:

Mi trovo del tutto in disaccordo con la nozione che questa soave puzzola abbia contribuito alla cultura dello stupro. Non credo che nessuno che abbia mai visto Pepe sia stato ispirato ad andare non dico addirittura a stuprare qualcuno, ma anche solo a molestare la gente. C’è una differenza fra la decisione di stabilire che questi cartoni animati non sono più appropriati oggi e affermare che abbiano dato un contributo effettivo alla cultura dello stupro.

Linda Jones puntualizza inoltre di non avere alcun problema in merito all’eliminazione della scena con Pepé Le Pew dal nuovo Space Jam aggiungendo anche di essere lei stessa in prima linea su questioni delicate come queste che, peraltro, ha vissuto anche in prima persona nel corso della sua vita professionale. Crede inoltre che la Warner Bros abbia tutto il diritto di mettere da parte, se lo vuole, l’iconica puzzola. La sua speranza è però quella che l’essenza principale di Pepé Le Pew, ideato da suo padre come un personaggio alla continua ricerca di un lavoro che si ritrova a inventarsi e reinventarsi di continuo per via dei continui rifiuti ricevuti, possa essere riadattata ai tempi:

L’essenza del personaggio potrebbe essere resa più accettabile

Nel mentre, a margine delle recenti discussioni in merito, è riaffiorato online un estratto di uno spettacolo di Dave Chappelle di svariati anni fa, una ventina, in cui il comedian metteva in luce proprio la supposta problematicità del personaggio.

Nel suo Killin’ Them Softly (registrato al Lincoln Center di Washington, D.C.), Chappelle diceva:

Ho rivisto da adulto questo cartone che guardavo sempre da bambino. Una roba folle. Ero con mio nipote, stavamo guardando Pepé Le Pew e gli dissi “Ora, presta attenzione a questo tizio perché è uno spasso. Lo guardavo sempre da piccolino”. E mentre lo guardavamo “Santa miseria, ma che fo**uto stupratore è costui? Vacci piano Pepé!”.

Ecco, qua sotto, un tweet con il passaggio dello show:

dave chappelle pointed out pepe le pew’s behavior over 20 years ago come up with new material, twitter pic.twitter.com/acFuxee47K — ✪ daniel barnes ✪ (@Danny8bit) March 6, 2021

