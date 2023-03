In una recente intervista con Extra, Yara Shahidi ha parlato di Peter Pan e Wendy e delle novità apportate dalla nuova rivisitazione del classico Disney firmata da David Lowery.

L’attrice che interpreta Trilly ha parlato nello specifico della necessità di rivisitare la storia in chiave moderna:

È un momento così bello per mettere piede in una fiaba che significa così tanto per le persone.. credo che i remake debbano dimostrare perché i film vengano rifatti, e dopo aver visto il film posso dire che David Lowery lo ha rivisitato in modo così naturale.

lo ha aggiornato in maniera rispettosa della mitologia di Peter Pan e al contempo ha corretto sottilmente gli stereotipi che sfortunatamente sono stati tramandati da fiaba a fiaba. E poi ha corretto le rappresentazioni indigene ritratte in modo sbagliato in alcune delle versioni passate.