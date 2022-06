Vanity Fair ha pubblicato in anteprima un mucchio di immagini dal Pinocchio di Guillermo del Toro targato Netflix.

Il lungometraggio, ricordiamo, rappresenta il coronamento di un sogno che appassiona Del Toro da una vita, e sarà distribuito nei cinema e su Netflix. Il regista ha sottolineato di aver concepito un film ben distante dalla versione della Disney, che arriverà sempre nel corso dell’anno.

“Ho sempre professato il mio amore e la mia grande ammirazione per la Disney, ma questo è un impluso che mi porta a prenderne le distanze” ha commentato il regista sottolineando che la sua sarà “la storia di un burattino con burattini… con recitazione ottenuta grazie a degli animatori attraverso un mezzo completamente diverso. Non potremmo essere più diversi da qualunque altra versione di Pinocchio nei nostri intenti spirituali e filosofici, ma anche nell’ambientazione“.

Gregory Mann darà voce a Pinocchio, mentre Ewan McGregor sarà il Grillo Parlante e David Bradley interpreterà Geppetto. Nel cast anche Tilda Swinton,Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson e Burn Gorman.

Ispirato alla famosa fiaba di Carlo Collodi, questo musical in stop motion segue le straordinarie avventure di un bambino di legno portato magicamente in vita da un desiderio del padre. Ambientato durante l’ascesa del fascismo nell’Italia di Mussolini, il film di Del Toro è una storia d’amore e disobbedienza, in cui Pinocchio fatica a essere all’altezza delle aspettative del padre.

Pinocchio è prodotto da Del Toro, insieme a Lisa Henson di The Jim Henson Company, Alex Bulkley e Corey Campodonico di ShadowMachine e Gary Ungar di Exile Entertainment.

