Pinocchio: ecco perché il finale del live-action è stato modificato rispetto a quello del film d’animazione

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La versione live action di Pinocchio (leggi la recensione) è ora disponibile su Disney+ e, come avrete notato se lo avete già visto, propone un netto cambiamento nel finale rispetto al classico d’animazione del 1940. Il regista Robert Zemeckis e il co-sceneggiatore Chris Weitz hanno spiegato il perché di questa scelta: ovviamente non proseguite nella lettura se non volete avere spoiler.

Pinocchio: il finale del film di Robert Zemeckis

Dopo che Pinocchio e Geppetto sono scappati dal mostro marino, non arriva la Fata Turchina a trasformare Pinocchio in un bambino vero, né vediamo effettivamente sullo schermo questa trasformazione. Al contrario, Geppetto dice a Pinocchio che, anche se non è un bambino vero, è un “bambino sincero”. Mentre si allontanano mano nella mano, il Grillo Parlante, rivolgendosi direttamente allo spettatore, commenta:

Così, alla fine, Pinocchio si dimostrò coraggioso, onesto e altruista. E da allora sono state raccontate molte storie su di lui. Si dice che sia stato trasformato in un bambino vero e proprio. È successo davvero? Chi lo sa. Ma una cosa è certa. Nel suo cuore, Pinocchio è reale come non lo è mai stato nessun bambino vero.

I motivi del cambiamento

Nelle note stampa del film, il co-sceneggiatore e regista Robert Zemeckis afferma che questo cambiamento rende la storia “più personale per lo spettatore”:

Tutti possono fare il viaggio di Pinocchio in un modo che è puro, nel senso che non stiamo dicendo al pubblico cosa deve sentire o cosa deve pensare. Il pubblico di oggi è molto più sofisticato e non vuole essere imboccato. Gli spettatori vogliono essere in grado di pensare con la propria testa.

Il co-sceneggiatore Chris Weitz aggiunge:

Pinocchio non deve trasformarsi in un ‘vero’ ragazzo in carne e ossa. È reale in quanto ha imparato le sue lezioni e ha sviluppato una coscienza, ma non c’è bisogno che finisca in un modo per così dire fisico per dimostrarlo. Geppetto stesso ha intrapreso un viaggio e si è reso conto che Pinocchio è una persona a sé stante e per lui è ‘reale’ come qualsiasi ragazzo in carne e ossa.

FONTE: DigitalSpy