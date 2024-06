Dopo l’annuncio che i 20th Century Studios si sarebbero mossi per espandere l’universo di Predator, arrivano le prime notizie sul nuovo film della saga che sarà intitolato Badlands.

La pellicola sarà diretta dal regista di Prey, Dan Trachtenberg, e avrà per protagonista Elle Fanning, al momento in fase di trattative. L’attrice alcuni mesi fa aveva espresso un certo interesse a entrare nel franchise, perciò lo studio ha prontamente organizzato un incontro con il regista. Una volta steso l’accordo, la produzione avrà il via libera per iniziare entro la fine dell’anno.

Alla sceneggiatura troviamo sempre Trachtenberg, che oramai è considerato il nuovo timoniere della saga dopo il grande successo di Prey, in compagnia di Patrick Aison.

Al momento non è chiaro se il film sarà distribuito in esclusiva streaming (come Prey) o se lo studio lo porterà al cinema confermando le strategie di altri titoli come Boogeyman e Alien: Romulus.

Quanto a Prey 2, fonti di Deadline sostengono che il film sia ancora in lavorazione e che nel cast dovrebbe tornare Amber Midthunder, spezzando la “tradizione” secondo cui nessun attore ha mai recitato in più di un film della saga di Predator.

