Prey: il regista parla di una delle aggiunte al nuovo costume di Predator

CB ha intervistato il regista Dan Trachtenberg a proposito di Prey, il nuovo prequel di Predator che approderà il 5 agosto su Disney+ e in streaming su Hulu negli Stati Uniti

Trachtenberg ha parlato nello specifico del costume di Predator riferendosi a una delle novità:

C’erano due persone a manovrare il meccanismo nella testa. Ci sono due versioni della faccia: una versione stunt che non aveva margine di movimento, era solo un elemento di sicurezza in più per Dane [DiLiegro, che interpreta Predator). E poi c’era un’altra versione più pesante indossata da Dane perché era animatronica. Una delle cose che abbiamo aggiunto in questo film che stranamente non è mai stata impiegata negli altri Predator, a quanto mi risulta, è stato il viscidume, un po’ di viscidume alieno, cose che abbiamo visto nei film di Alien. In questo modo la mandibola e la faccia sono risultate più violente e disgustose.