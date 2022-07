Il nuovo film del franchise di Predator diretto da Dan Trachtenberg intitolato Prey (GUARDA IL TRAILER) sarà in streaming su Disney Plus a partire dal prossimo cinque agosto. In attesa di potervi proporre la nostra recensione e la nostra intervista con il regista, segnaliamo le osservazioni che proprio Dan Trachtenberg ha fatto in merito alla decisione della Disney di portare la pellicola in streaming e non al cinema.

Una decisione che ad alcuni potrebbe aver fatto storcere il naso anche in virtù delle prime reazioni, decisamente positive, avute dal film al Comic-Con di San Diego (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Trachtenberg svela che la decisione è stata presa perché la Disney era desiderosa di lanciare un film di richiamo che fosse in grado di attirare il pubblico su Hulu (ricordiamo che in Italia la pellicola sarà infatti disponibile su Disney Plus all’interno di Star, mentre negli USA sarà, appunto, su HULU). Inoltre, in base agli accordi in essere da prima dell’acquisizione della 20Th century Fox da parte della Disney, con tutta probabilità se Prey fosse uscito prima al cinema, sarebbe dovuto poi uscire in streaming su HBO Max finendo in mano alla concorrenza.

Poi aggiunge:

Abbiamo concepito questo film come una spettacolare esperienza cinematografica e il rovescio di questa medaglia è che non arriverà in sala. Ergo non potrete vederlo al cinema. Come lato positivo c’è quello che potrete gustarvi a casa un lungometraggio concepito con quell’idea. Non arriva direttamente in streaming come se fosse una sorta di discarica. Penserete “Questo è davvero un film!”. Ci sono così tanti luoghi in cui le persone voglio aver esperienza di… odio dover impiegare la parola “content”. Le persone desiderano avere delle esperienze premium. E su Hulu non c’è ancora un franchise della 20Th Century arrivato in grande stile e, per questo, sperano di dare linfa alla piattaforma facendo capire al pubblico che non ci sono solo dei lungometraggi più piccolo e dal basso budget, ma anche delle gigantesche esperienze cinematografiche.

La pellicola con in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo dal 5 agosto 2022.

FONTE: Uproxx