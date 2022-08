Prey, il prequel di Predator arrivato in streaming a inizio agosto su Disney Plus all’interno della sezione Star continua a far parlare di sé.

Dan Trachtenberg, il regista della pellicola, ha preso parte qualche giorno fa al podcast di The Filmcast raccontando di aver fatto vedere alla protagonista di Prey, Amber Midthunder, una caterva di film di Jackie Chan tanto che la star del cinema d’azione è finita per influenzare moltissimo il lungometraggio anche se in modo del tutto inconsapevole.

Ci siamo ispirati un sacco a Jackie Chan. Mi sentivo molto a disagio ogni volta che lo tiravo fuori perché lei [Amber Midthunder, ndr.] mi diceva sempre “Perché stiamo ancora parlando di Jackie Chan?”. E io mi limitavo a continuare a farle vedere i suoi film. Le facevo vedere qualcosa e poi le domandavo “Ti ricordi quella scena di Armour of God in cui sta masticando una gomma, la lancia alle sue spalle e gli rimbalza in bocca?” (ECCOLA SU YOUTUBE)” con lei che mi rispondeva “Oh sì, quel tale è un figo e riesce a fare cose incredibili!”. La vera sfida era far sì che si trovasse una maniera efficace per “raccontare” il suo personaggio e rendere credibile che no fosse uno zero assoluto, una nerd che diventa un’eroina. Comincia a un livello in cui ha già una certa competenza fisica, ma non ha ancora perfezionato quello che sa fare. Deve guadagnarsi il distintivo e ingoiare un po’ di merda.

Poi aggiunge:

Ergo, dovevo comprendere bene come raccontare il fatto che avesse già delle abilità di base senza che però apparisse come la più tosta delle toste. È nei piccoli tocchi di come impiega il tomahawk che possiamo vedere la principale influenza di Jackie Chan. Oppure quando scivola sulla montagna e poi da un calcio. Oppure quando dimostra una certa spavalderia che rende credibile allo spettatore che lei riesca a controllare l’equilibrio del suo fisico. È stato questo il motivo per cui le ho fatto vedere un milione di film di Jackie Chan.

