Il regista ha innanzitutto rassicurato i fan sulla natura del progetto:

L’acquisizione della Disney non ha avuto alcun impatto sul contenuto, ecco perché sono emozionato per l’uscita del trailer, ma anche perché penso a chi era preoccupato dal fatto che potesse essere PG-13 o che fosse un “Predator fatto dalla Disney“. È sempre stato un film della 20th Century dall’inizio alla fine, e poi la Disney è stata fantastica nel prendere le redini del progetto per mostrarlo al mondo. Non sono intervenuti su nulla, ero molto preoccupato da alcune frasi nella sceneggiatura quando l’hanno letta. Pensavo: “Oddio, ora impazziranno per la descrizione della roba cruda“, ma no, è un film intenso, brutale e decisamente vietato ai minori. Sono felice di fugare ogni dubbio, la Disney non ha “Disneizzato” nulla.