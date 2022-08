Oggi 5 agosto Prey, il prequel di Predator, è arrivato in streaming su Disney Plus all’interno della sezione Star. Il film era già stato accolto in maniera decisamente positiva dopo la proiezione avvenuta al Comic-Con di San Diego ma la vera “consacrazione” è arrivata quando è scaduto l’embargo sulle recensioni. Recensioni che hanno confermato quello che era emerso dalle solitamente meno attendibili “first reactions”.

La positiva accoglienza critica di Prey viene inevitabilmente riflessa anche dalla percentuale che la pellicola ha ottenuto su Rotten Tomatoes. Come potete vedere nello screenshot qua sotto, attualmente, a fronte di 125 recensioni prese in esame, il lungometraggio si è attestato su un positivissimo 91% di recensioni positive:

La pellicola è disponibile in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo dal 5 agosto 2022.

