Project Artemis: Channing Tatum al posto di Chris Evans nel film con Scarlett Johansson

Dopo aver condiviso più di un film nell’Universo Cinematografico Marvel, Scarlett Johansson e Chris Evans avrebbero dovuto tornare a collaborare in Project Artemis, che doveva essere diretto da Jason Bateman.

A causa di divergenze creative, Bateman ha lasciato il progetto passando il testimone a Greg Berlanti, che ha chiuso un accordo per sedersi in cabina di regia. Lo slittamento della produzione ha però indotto Chris Evans a dare forfait (visti i suoi impegni con il film Netflix di David Yates, Pain Hustlers), lasciando così il posto – come riporta THR – a Channing Tatum.

Chris Evans e Scarlett Johansson, ricordiamo, erano stati vicinissimi a recitare insieme in Ghosted prima che l’attrice venisse sostituita da Ana de Armas.

Berlanti, regista di Tre all’improvviso e Tuo, Simon, dirigerà il progetto per Apple, che lo ha acquistato per 100 milioni di dollari: si tratta di un’altra grande acquisizione dopo i 200 milioni spesi il film di Matthew Vaughn intitolato Argyle e il film sulla F1 con Brad Pitt.

La trama di Project Artemis è tenuta sotto chiave, ma stando alle prime voci il progetto riguarderà la prima era spaziale. Alla sceneggiatura troviamo Rose Gilroy, figlia del regista e sceneggiatore Dan Gilroy e l’attrice René Russo.