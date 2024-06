La Warner Bros. e la Legendary Pictures hanno annunciato che il prossimo film diretto da Denis Villeneuve ha una data di uscita: il 18 dicembre 2026. Non hanno però detto di quale film si tratta.

È un dettaglio non da poco, visto che il regista ha in sviluppo presso la Legendary e Warner sia un film ambientato durante una guerra nucleare, sia il terzo e ultimo capitolo della saga di Dune. Quando Dune: Parte Due è uscito al cinema, ha dichiarato di volersi dedicare a un altro progetto prima di concludere la trilogia, ma secondo fonti citate dall’Hollywood Reporter (e corroborate da Borys Kit) potrebbe aver cambiato idea. Dopotutto, Villeneuve ha già concluso il lavoro sulla sceneggiatura di Dune 3 tanto da averla già consegnata al compositore Hans Zimmer. Gli oltre 700 milioni di dollari al box-office, la necessità che tutti gli attori siano liberi da impegni per girare per diversi mesi e, magari, qualche clausula in più sul contratto potrebbero aver convinto Villeneuve a dedicarsi alla conclusione della saga prima di passare ad altro.

Segnaliamo poi che, nello stesso annuncio, la Warner e la Legendary hanno fissato l’uscita del prossimo film del MonsterVerse al 26 marzo 2027. Alla regia di questo nuovo kolossal Grant Sputore dopo l’addio di Adam Wingard. Godzilla e Kong: il Nuovo Impero, lo ricordiamo, ha incassato 567 milioni di dollari in tutto il mondo.

