Horizon: An American Saga – Capitolo 1 di e con Kevin Costner è già uscito nei cinema americani (in quelli italiani esce oggi 4 luglio), ma, come vi abbiamo detto, ha incassato nel primo fine settimana appena 11 milioni di dollari. D’altronde, fin dalle prime stime, il tracking non appariva confortante e la prova su strada ha confermato le previsioni.

Previsioni di cui anche lo stesso Kevin Costner pareva essere consapevole: nel corso delle varie interviste rilasciate per Horizon ha sempre sottolineato di non aver voluto cedere alle sirene della release streaming e di essere convinto che il successo di una pellicola non vada misurato solo dal box-office, sia inteso come fine settimana d’esordio che come “maratona commerciale” nella sua interezza. D’altronde, proprio uni dei flop più noti fra le pellicole interpretate da Kevin Costner, Waterworld, col passare degli anni, fra passaggi televisivi, home video e streaming, è finito per andare in attivo e anche il suo protagonista ha guadagnato non poco grazie ai residuali connessi.

La finanza dietro Horizon

Horizon: An American Saga è stato però finanziato dallo stesso Kevin Costner, che per ottenere il cash flow ha ipotecato la sua proprietà a Santa Barbara per poi investire nel progetto ben 38 milioni di dollari ed è poi riuscito a stringere degli accordi con altri finanziatori al momento non ancora noti.

Così come a non essere del tutto chiaro è il modo in cui Costner abbia usato i suoi soldi: sono stati destinati solo ai costi di produzione del (dei) film o anche per coprire il marketing del film, pari a circa 30 milioni?

Un report di Business Insider ha provato a fare chiarezza cercando di fare i conti in tasca a Kevin Costner e al suo Horizon.

Tutto comincia con una “nota lieta”: grazie alle vendite internazionali, Kevin Costner potrebbe aver già attutito e recuperato quanto investito di tasca propria. Ma questa considerazione vale solo ed esclusivamente tenendo conto dei 38 milioni “iniziali”: se Costner e i suoi soci hanno poi dovuto effettivamente metterne a disposizione altri 30 per il marketing, la situazione cambia in modo drastico.

Va notato che la Warner ha solo ed esclusivamente un accordo “di servizio” con Kevin Costner e trattiene solo l’8% degli incassi del film dai territori dove lo distribuisce. Il resto finisce direttamente nelle tasche di Costner e dei suoi soci a cominciare dal first dollar gross, e non dal momento in cui si registrano degli eventuali utili. Facendo una rapida botta di conti, il regista, attore e produttore ha intascato quindi 4,6 milioni dagli 11 raccolti da Horizon nel primo week-end statunitense. Ipotizzando che Costner and co debbano recuperare i 30 milioni spesi per il marketing, per raggiungere il punto di pareggio, Horizon dovrà almeno toccare quota 65 milioni al botteghino nordamericano.

Il fattore streaming

Dai tempi del già citato Waterworld i tempi sono cambiati, l’home video esiste, ma con un giro d’affari differente rispetto agli anni scorsi, il panorama della Tv via cavo è mutato rispetto al passato e, per tale ragione, Kevin Costner ha la necessità di strappare un accordo milionario per i diritti streaming e del già citato via cavo.

Noto fra gli addetti ai lavori come Pay 1, sono contratti che entrano in vigore dopo che un film ha terminato l’opzione Video-On-Demand. Gli accordi possono variare da un paio d’anni fino a un massimo di sei.

Il compenso monetario è, chiaramente, variabile, ma un produttore interpellato da Business Insider è convinto che: Costner potrebbe negoziare un accordo da decine di milioni grazie al suo potere di star, specialmente se si tratta di tutto franchise “Horizon” e non solo del primo film. A rendere tutto più allettante per una piattaforma di streaming è che Costner è una figura di riferimento nel genere western. Come volto di “Yellowstone”, i fan di quella serie lo amano. Una piattaforma di streaming potrebbe essere convinta che il vero pubblico di “Horizon” non sia andato al cinema e che, a causa della durata di tre ore, stia aspettando che il film arrivi in streaming.

