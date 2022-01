È l’ Hollywood Reporter a svelare la durata di The Batman: il cinecomic diretto da Matt Reeves durerà, inclusi i titoli di coda (lunghi circa otto minuti), ben

Si tratta del film più lungo in assoluto nel franchise di Batman (Il Cavaliere Oscuro – il Ritorno dura 2 ore e 44 minuti), e uno dei cinecomic più lunghi di sempre dopo Avengers: Endgame (3 ore e 1 minuto), tenendo conto che Zack Snyder’s Justice League (4 ore e 2 minuti) non è uscito al cinema.

La durata non è stata ancora annunciata ufficialmente dalla Warner Bros., ma alcuni insider dello studio l’hanno confermata all’Hollywood Reporter dopo che il film è stato presentato nella sua versione definitiva per il visto censura (dove ha ottenuto un rating PG-13, come gli altri film di Batman recenti).

Va ricordato che una durata superiore alle due ore e mezza riduce di uno spettacolo le proiezioni giornaliere in sala, ma non c’è dubbio che il kolossal della Warner Bros. avrà un gran numero di cinema a disposizione quando uscirà in tutto il mondo a marzo. Si tratta infatti di uno dei film più attesi in assoluto di questa prima metà del 2022.

Trovate tutte le informazioni su The Batman, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson, nella nostra scheda!

La data d’uscita italiana, solo al cinema, è fissata al 3 marzo.