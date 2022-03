Quanto incasserà? Da tempo Hollywood attende un eroe che salvi il box-office dalla stagnazione in cui è piombato negli ultimi mesi: il successo incredibile di Spider-Man: No Way Home è stato un caso isolato, e gli incassi dell’inizio del 2022 sono stati penalizzati, negli Stati Uniti e nel mondo, dalla variante omicron del Coronavirus.

Come abbiamo sottolineato più volte, quando esce un prodotto cinematografico di un certo livello il pubblico torna in sala: lo dimostrano i dati di Scream o, più recentemente, di Uncharted. Sono i film di richiamo a riportare il pubblico al cinema, e in questo senso, con la situazione sanitaria nettamente migliore di qualche mese fa, The Batman potrebbe contribuire a far ripartire il mercato negli USA e in tutto il mondo.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, le attuali previsioni parlano del miglior debutto dell’anno finora (come prevedibile). The Batman arriverà in oltre 4300 cinema nordamericani, a partire dalle anteprime di giovedì sera, puntando a un primo weekend sopra i 100 milioni di dollari. Attualmente la forbice che si sta guardando è tra i 100 e i 125 milioni di dollari in tre giorni: se così fosse, sarebbe il secondo film dall’inizio della pandemia due anni fa a superare questa cifra nel primo weekend dopo Spider-Man: No Way Home. Alcuni analisti, forti delle recensioni molto positive uscite in queste ore, ritengono che potrebbe superare i 140 se non i 150 milioni di dollari.

Ricordiamo che The Batman è il primo film della Warner Bros. a uscire in esclusiva cinematografica dopo un 2021 caratterizzato dal lancio in contemporanea al cinema e in streaming dei titoli della major. Il film uscirà poi in streaming su HBO Max tra un mese e mezzo, seguendo la nuova finestra distributiva decisa dalla Warner. Il miglior esordio registrato dallo studio durante la pandemia è da attribuire a Dune, con 41 milioni di dollari in tre giorni. Il maggiore incasso complessivo di un film Warner nel 2020 è stato Godzilla vs. Kong, con 100 milioni, e nel 2021 è stato Dune, con 109 milioni. The Batman, che lo ricordiamo è costato circa 200 milioni di dollari, dovrebbe battere entrambi in tre giorni.

Anche sul fronte internazionale il film punta a ottimi incassi, forte del vantaggio di essere uno dei pochi film hollywoodiani a essersi assicurati un’uscita in Cina, il mercato cinematografico più grande, prevista per il 18 marzo. In vari paesi uscirà giovedì (Italia inclusa).

Un paese invece dove non uscirà, almeno per ora, è la Russia: la Warner si è infatti allineata a major come Disney e Sony e ha annunciato di aver sospeso la distribuzione dei propri film alla luce dell’invasione dell’Ucraina.

Vi terremo aggiornati quotidianamente sugli incassi del film: continuate a seguirci!

