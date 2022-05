, che abbiamo visto di recente in West Side Story di Steven Spielberg ( LEGGI LA RECENSIONE ) e che prossimamente vedremo nel live action Disney di Biancaneve, è entrata a far parte del cast del prequel di Hunger Games.

Il suo ruolo sarà quello di Lucy Gray Baird. Le speculazioni circa un suo coinvolgimento erano nate in seguito a un Tweet che aveva diffuso e che, come svelato dalla stessa Rachel Zegler sempre via Twitter, conteneva l’indizio sulla parte che andrà a interpretare.

Nel romanzo prequel di Hunger Games, la diciottenne Lucy Gray è il tributo femminile del derelitto e impoverito Distretto 12 e il suo mentore, ai decimi e mortali giochi, è il coetaneo Coriolanus Snow. Dato che una delle sue caratteristiche principali è quella di avere delle notevoli doti canore, probabilmente la scelta di casting è ricaduta su Rachel Zegler anche per questa ragione.

Il protagonista della storia sarà appunto un giovane Coriolanus Snow, colui il quale diventerà il vero antagonista della saga di Hunger Games ma che in questa storia ha solo 18 anni e viene scelto come mentore dei decimi Hunger Games per una giovane ragazza del Distretto 12, la futura casa di Katniss Everdeen.

Francis Lawrence torna dietro la macchina da presa per dirigere l’adattamento cinematografico del romanzo arrivato in libreria il 19 maggio 2020 con Mondadori.

Cosa ne pensate dell’ingresso di Rachel Zegler nel cast del prequel di Hunger Games? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

La redazione di BadTaste è anche su Twitch!

Fonte: Variety