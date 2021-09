La Warner Bros. è al lavoro su un nuovo remake, quello di Ragazzi Perduti, classico del cinema horror diretto dal compianto Joel Schumacher. La major sta ripensando al film in una versione modernizzata, e avrebbe già assegnato due dei ruoli a(Honey Boy, A Quiet Place ) e a In difesa di Jacob ).

A scrivere e dirigere questa nuova versione di Ragazzi Perduti vi saranno Randy McKinnon (Grand Army) e Jonathan Entwistle (I Am Not Okay With This). Alla produzione Brian Kavanaugh-Jones e Fred Berger tramite la loro casa di produzione Automatik.

LEGGI: Joel Schumacher ha fatto anche cose buone

Nulla sappiamo sul modo in cui verrà “modernizzato” il film, vampire movie incentrato su Michael e Sam Emerson (Jason Patric e Corey Haim, morto undici anni fa) e sul loro incontro con una misteriosa gang di vampiri nella loro nuova città. Nel cast c’erano anche Kiefer Sutherland, Billy Wirth, Dianne Wiest, Corey Feldman, Alex Winter.

Il film ha dato vita a due sequel usciti molti anni dopo il primo capitolo. Nel 2008, è uscito Lost Boys 2: The Tribe diretto da P.J. Pesce e interpretato nuovamente da Corey Feldman, Jamison Newlander e Corey Haim. Nel 2010 è arrivato Lost Boys – The Thirst. Nel 2016 è stato girato il pilot di una serie tv per The CW, ma non è mai andato oltre questa fase.

Fonte: THR