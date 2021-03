, la terza catena di multisala americana, ha deciso di non proiettare nei suoi cinema, atteso film animato targato Disney che approderà il 5 marzo direttamente in streaming su Disney+ in contemporanea al lancio cinematografico (limitatamente agli Stati Uniti, in Italia arriverà solo su Disney+).

Deadline, che ha pubblicato in esclusiva la notizia, riporta anche la dichiarazione di un rappresentante della compagnia che spiega:

Nel panorama attuale in cui ci ritroviamo a operare, stiamo effettuando delle decisioni a breve termine per quel che riguarda la programmazione, scelte basate da film a film che si focalizzano sui benefici a lungo termine per gli esercenti, gli studios e gli spettatori. Anche se stiamo avendo delle discussioni con la The Walt Disney Company, non siamo stati in grado di ottenere dei termini di licenza accettabili per Raya e l’ultimo drago. Mentre proseguiamo a lavorare con i nostri partner cinematografici, restiamo fiduciosi circa il riuscire a ottenere dei termini mutualmente vantaggiosi che possano garantire alle persone la possibilità di gustarsi l’emozionante line-up di film nei nostri cinema.

Per quel che riguarda la release di Raya e l’ultimo drago, per gli Stati Uniti la Disney ha optato per una release ibrida streaming-sala simile a quella che la Warner adotterà per tutto il suo listino del 2021. La differenza sostanziale è che se le varie pellicole arriveranno nel catalogo di HBO Max senza costi aggiuntivi (per un periodo di tempo limitato), Raya e l’ultimo drago, così come avvenuto con Mulan, sarà disponibile con un accesso VIP dal costo variabile a seconda dei vari mercati in cui Disney+ è disponibile. Pagando questo sovrapprezzo, si avrà accesso alla pellicola in anteprima che poi resterà fruibile nell’abbonamento dal quale è stata acquistata. Poi, a partire da giugno, sarà a disposizione di tutti i sottoscrittori della piattaforma della Casa di Topolino senza costi ulteriori.

Deadline aggiunge che questo “boicottaggio” non si limita solo agli Stati Uniti e alla catena citata in apertura: la stessa cosa avverrà in Canada con i multisala Harkins e Cineplex.

Diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, il film è stato scritto da Qui Nguyen e Adele Lim. Paul Briggs e John Ripa fungono da co-registi.

La voce della protagonista è quella di Kelly Marie Tran.

“Raya e l’ultimo drago”, firmato Walt Disney Animation Studios, ci porta nel fantastico mondo di Kumandra, dove un tempo umani e draghi vivevano in armonia. Quando le forze del male giunsero a minacciare il regno, i draghi si sacrificarono per salvare l’umanità. Oggi, dopo 500 anni, quelle stesse forze maligne sono tornate e spetta a Raya, guerriera solitaria, trovare l’ultimo leggendario drago per riunire regni e popolazioni divisi da tempo. Ma nel corso della sua ricerca Raya imparerà che non basta un drago per salvare il mondo: serviranno anche fiducia e collaborazione. Il film vede protagoniste Raya, giovane guerriera dall’acume affilato come la sua spada, e la magica, mitica Sisu, drago al femminile che spicca per autoironia. Tra i co-protagonisti troviamo Boun, smaliziato “imprenditore” di soli 10 anni, il formidabile gigante Tong e la baby-truffatrice Noi con la sua banda di Ongi.

