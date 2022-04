Nella lotta per l’attenzione degli spettatori americani, Red batte The Adam Project . Come noto, gli streamer non diffondono dati ufficiali verificati da terzi sugli ascolti dei loro titoli – anche se Netflix da qualche mese ha iniziato a pubblicare, ogni settimana, una classifica di film e serie tv che hanno totalizzato il maggior numero di minuti visualizzati.

C’è però Nielsen, che pubblica confronti settimanali sulle misurazioni dell’audience delle varie piattaforme sui televisori degli Stati Uniti (Disney+, Hulu, Apple TV+, Prime Video e Netflix). E nella classifica della settimana tra il 7 e il 13 marzo evidenzia come il film d’animazione della Pixar abbia battuto il blockbuster con Ryan Reynolds (sono usciti entrambi l’11 marzo).

Red ha accumulato 1.7 miliardi di minuti guardati, contro gli 1.36 miliardi di The Adam Project. L’altro film in top-ten è un altro titolo Disney, nientemeno che Encanto, con 783 miliardi di minuti guardati.

Nella classifica “interna” di Netflix, The Adam Project risulta comunque il quinto film più visto di sempre sulla piattaforma, con 227.2 miliardi di ore di streaming nei primi 28 giorni di sfruttamento in tutto il mondo – una dimostrazione dell’enorme successo della commedia d’azione fantascientifica con Ryan Reynolds.

Fonte: Deadline