Ribelle – The Brave: una bambola di Merida in edizione limitata celebra i 10 anni del film

La Disney ha deciso di festeggiare il 10 anniversario del film animato Pixar Ribelle – The Brave con una bambola in edizione limitata della principessa Merida.

Di queste particolari bambole saranno disponibili solamente 4900 esemplari.

Trovate le immagini del prodotto qua sotto:

Diretto da Mark Andrews e Brenda Chapman, e prodotto da Katherine Sarafian, “Ribelle – The Brave” è un’avventura piena di sentimenti, popolata da personaggi memorabili e caratterizzata dall’umorismo Pixar per un pubblico di tutte le età.

“Ribelle — The Brave” entra a far parte di questa tradizione raccontando la storia della coraggiosa Principessa Merida che dovrà confrontarsi con la tradizione, pronta a cambiare il suo destino. Merida, abile arciera, è l’impetuosa figlia di Re Fergus e della Regina Elinor. Determinata a farsi strada nella vita, Merida sfida un’usanza antichissima, considerata sacra dai fragorosi signori della terra: il potente Lord MacGuffin, il burbero Lord Macintosh e l’irascibile Lord Dingwall. Le azioni della principessa involontariamente scatenano il caos e la furia in tutto il regno. La ragazza chiede aiuto a un’eccentrica vecchia Strega che le concede di esaudire un unico desiderio. Il “dono” della strega, però, si rivelerà fatale. Merida dovrà fare ricorso a tutto il suo coraggio e alle sue risorse, inclusi i tre divertentissimi gemelli combina guai, per sconfiggere la terribile maledizione.

FONTE: ComicBook.com