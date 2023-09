Richard Linklater è presente a Venezia con il suo ultimo film, un mix di commedia e azione, Hit Man. Il film si basa su un articolo di giornale true-crime scritto dal giornalista texano Skip Hollandsworth. Protagonista è Gary Johnson (interpretato da Glen Powell), un investigatore che lavora sotto copertura fingendosi un sicario.

In un’intervista con The Hollywood Reporter Linklater ha parlato del suo ultimo film ma anche della sua visione del cinema. Vi lasciamo alcuni dei momenti più interessanti.

Innanzitutto il regista racconta come è nata l’idea del progetto.

Come molti dei miei film ha avuto un periodo di gestazione molto lungo nel quale ho letto l’articolo di Skip Hollandsworth quando è uscito nel 2001. Sono amico di Skip e lui ha un vero fiuto per il true crime e i personaggi unici. E questo personaggio, Gary Johnson, il killer sotto copertura, apriva a un mondo affascinante – queste persone che vogliono assumere qualcuno per uccidere qualcun altro. Sono il tipo di persona che va ai processi e guarda i casi, ne sono affascinato. Quindi quando ho letto l’articolo originale ho pensato che quel materiale avrebbe creato un’ottima dark comedy. Non avevo in mente una storia completa – questo fino a quando Glen Powell non mi ha chiamato durante la pandemia e ha detto: “Hey, ho appena letto un ottimo articolo su un sicario.” L’articolo racconta di come Gary abbia lasciato andare una giovane donna. Così, quando io e Glen abbiamo parlato abbiamo pensato: “Cosa succederebbe se lei poi lo chiamasse?”