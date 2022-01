Da Variety The Wrap giunge notizia cheinterpreteràin un film biografico chedirigerà per gli Apple Studios.

Mara sarà anche produttrice del film che il regista italiano dirigerà su una sceneggiatura di Michael Mitnick (“Vinyl”).

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli sul progetto, ma si tratta già del terzo film di rilievo che Apple aggiunge al suo arsenale dopo un film sulla Formula 1 con Brad Pitt e Kitbag di Ridley Scott con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby.

Mara, che è stata candidata due volte all’Oscar per le sue interpretazioni in Carol e Millennium – Uomini che odiano le donne, sarà prossimamente in La fiera delle illusioni – Nightmare Alley di Guillermo Del Toro. Il film su Audrey Hepburn rappresenterà la sua terza produzione dopo The Truth About Emanuel e il documentario The End of Medicine.

Guadagnino di recente ha finito di lavorare al film romantico a tinte horror Bones and All, con Taylor Russell e Timothée Chalamet. Ha inoltre co-creato, scritto e diretto la serie HBO We Are Who We Are. In cantiere il regista ha anche il nuovo film di Scarface.

Che ne pensate della scelta di Rooney Mara per il ruolo di Audrey Hepburn?