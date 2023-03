Ryan Reynolds dice la sua sui motivi del fallimento di Lanterna Verde

In una recente chiacchierata con Variety Ryan Reynolds è tornato a parlare di Lanterna Vedre, il cinecomic di cui è stato protagonista nel 2011

Il film non ha avuto un enorme successo, e secondo Reynolds parte dei motivi di ciò sono da imputare ai troppi soldi investiti e al lungo tempo di lavorazione:

C’erano troppe persone che spendevano troppi soldi, e quando c’era un problema piuttosto che dire: “Okay, smettiamola di spendere in effetti speciali e pensiamo al personaggio. Come possiamo sostituire questa grande cosa spettacolare – che comunque non funziona affatto – con qualcosa basato sui personaggi?”, non c’è mai stata questa volontà. A loro discolpa, si tratta di una maniera molto vetusta di vedere le cose. Era solo una cosa tipo “Continuiamo a spendere per andare avanti”. E non ha funzionato. Allo stesso tempo, ci sono 185 persone che hanno lavorato a quel film, si sono divertite moltissimo e ci è piaciuto molto girarlo. In realtà, girare il film è stato davvero divertente. Ma, sapete, andare alla prima, guardarlo, oh mio Dio, è stata dura.