Gli impegni stampa di Ryan Reynolds per, attesa commedia in arrivo nelle sale ad agosto, ha regalato una perla inattesa.

In una chiacchierata fatta con IGN, Ryan Reynolds ha difatti raccontato di aver proposto alla Disney un singolare crossover fra Deadpool e Bambi. Anzi, nello specifico, un incontro fra Deadpool e il cacciatore che ha ucciso la mamma del cerbiatto causando pesanti traumi in milioni di bambini nel corso del tempo.

La star spiega:

Volevo fare un corto di Deadpool in cui lui interroga il cacciatore che ha ucciso la mamma di Bambi. Con tutto il concept del corto che, in realtà, gira intorno al fatto che Deadpool è in realtà un grande fan del cacciatore. E non vuole propriamente interrogarlo, vuole più che altro sapere come possa essere il personaggio Disney più detestato nella storia della Disney. E chiaramente la Disney mi ha detto che “Dunque, pensiamo che questa cosa non avverrà mai”.