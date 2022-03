Durante la promozione diil registaha parlato del suo sogno di unirenello stesso film.

Come raccontato a Comicbook:

Non dirò dove e come, ma confermo assolutamente la mia intenzione e determinazione a essere il fortunato bastardo che metterà quelle due magnifiche divinità nello stesso film. Succederà e succederà con me.

Ryan Reynolds nel corso della stessa intervistata aveva poi risposto a una domanda sulla possibilità che fosse proprio Shawn Levy a dirigere Deadpool 3, con Hugh Jackman nel cast:

Gliel’ho detto: scrivi a Kevin Feige, il custode dell’Universo Marvel a non so che indirizzo di Buena Vista Way. Non so dov’è, ma sarebbe bello, sarebbe un sogno che si avvera.