Scott Adkins ha parlato della sua esperienza sul set di X-Men le origini – Wolverine nei panni della controfigura di Deadpool per tutte le scene d’azione.

Stando all’attore, nonostante il Deadpool ritratto nel film non abbia riscosso alcun successo tra i fan, le cose sarebbero potute andare anche peggio.

“So che ho fatto parte del problema con la prima versione di Deadpool, ma facevo solo ciò che mi veniva chiesto” ha spiegato. “Ryan non era neanche lì quando abbiamo girato le scene con Deadpool, credo fosse impegnato in altro. Quando ha visto quello che intendevano fare, deve essere rimasto veramente seccato“.

Ha poi aggiunto: “Io quando sono arrivato lì ho detto: “Aspettate un momento”, perché ero partito pensando che avrei indossato il costume integrale e tutto il resto, e invece hanno iniziato con il farmi indossare cose per versioni diverse del personaggio e alcune erano davvero orribili. Sarebbe potuta andare peggio, credetemi, ma non voglio gettare nessuno in pasto ai leoni“.

Un esempio? “Immaginate Deadpool con una boccia per pesci sulla testa. Già… stavano valutando idee diverse, ma fortunatamente non hanno scelto quella“.

