In un’intervista con The Hollywood Reporter, Scott Waugh ha ricordato il toccante incontro con Steven Spielberg avvenuto prima di dirigere Need for Speed (LEGGI LA RECENSIONE), adattamento del celebre videogioco uscito nel 2014. Il futuro regista de I mercenari 4, vent’anni prima, aveva infatti lavorato come stunt sul set di Hook – Capitano Uncino e, quando è stato chiamato dalla Dreamworks per occuparsi della pellicola, ha fatto una riunione con l’illustre collega, presidente della società, stupendosi che quest’ultimo si ricordasse di lui a distanza di così tanto tempo.

Ecco il suo racconto:

Mi hanno fatto incontrare Steven ed ero estremamente nervoso. Devo essere assolutamente onesto. Si trattava di Steven Spielberg e io ero uno stuntman a cui veniva chiesto di dirigere uno dei suoi film. Sono arrivato e mi hanno fatto sedere in questa sala riunioni con tutti, e Steven era proprio accanto a me. Ho guardato Steven e abbiamo chiacchierato per un attimo. Poi ho detto: “Steven, io e te abbiamo lavorato insieme, ma è stato molto tempo fa“. E allora lui mi ha guardato e mi ha rivolto quello sguardo da Steven. E mi ha chiesto: “Quale film?” E io ho risposto: “Hook“. E lui: “Hai fatto la controfigura del ragazzo sullo skateboard [Rufio], vero?“. E io ho pensato: “Come fa a ricordare ogni singola persona? Abbiamo lavorato insieme [21] anni fa“. Si ricordava di me da giovane. Ecco perché lui è Steven Spielberg e io sono Scott Waugh [Ride] Ha questo incredibile capacità di ricordare tutto.

Il film di Need for Speed ha incassato in tutto il mondo intorno ai $200 milioni di dollari, di cui ben 65 provenienti dal mercato cinese. Di seguito la sinossi:

Tobey Marshall, pilota automobilistico impegnato in corse clandestine, esce di prigione con una sola missione: vendicarsi di un tradimento subito da un rivale. Per farlo, l’uomo deve sfuggire alla polizia e ai cacciatori di taglie.

