Scream 6: ecco come l’ambientazione newyorkese influenzerà i toni del film

Qualche giorno fa, era l’inizio di settembre, sono terminate le riprese di Scream 6, il nuovo capitolo della fortunatissima saga horror. La lavorazione del lungometraggio ha interessato l’area di Montreal nel corso dei mesi estivi: la città canadese ha svolto la funzione di “controfigura” di New York.

In un’intervista rilasciata al Toronto Film festival, Melissa Barrera (interprete di Samantha “Sam” Carpenter) ha spiegato come l’ambientazione metropolitana andrà a influenzare i toni di Scream 6:

È 20 volte più mortificante. È terribile. Ed è terribile perché hai modo di vedere come, in una città come New York, tutti siano concentrati sui fatti propri e se qualcuno si mette a gridare che ha bisogno di aiuto nessuno arriverà in suo soccorso. Nessuno arriva in aiuto perché nessuno ha voglia d’immischiarsi. È mortificante perché da una parte c’è Ghostface che t’insegue, dall’altra vedi l’umanità e come reagisce in situazioni come questa. In ogni caso, penso già di aver parlato troppo.