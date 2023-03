Scream 6: i primi commenti della stampa sono molto positivi

La stampa internazionale ha visto Scream 6, e le prime reazioni sono decisamente positive.

In particolare, si sottolinea come il franchise, ora nelle mani del collettivo Radio Silence, stia vivendo una sorta di rinascita. Traduciamo alcune reaction in attesa delle prime recensioni in arrivo nei prossimi giorni:

Steven Weintraub (Collider) – Scream 6 è molto buono, è esattamente ciò che vuoi in un film di Scream, e anche un po’ di più. Spostare la storia a New York City è stata una grande idea. Farà un sacco di soldi.

Perri Nemiroff – Sono molto fortunata a essere una fan sfegatata di Scream. Scream 6 è fantastico. Sono davvero grata che il franchise sia finito nelle mani dei Radio Silence, perché continuano a spaccare. Sì, gli attacchi di Ghostface stavolta sono particolarmente violenti – alcuni potrebbero essere tra i migliori della saga in termini di tensione.

Ross Bonaime (Collider) – Non mi hanno entusiasmato molto gli ultimi film di Scream, quindi ha senso che Scream 6 sia il mio preferito dal secondo film, soprattutto perché è una versione molto divertente di quel sequel. Riesce a valorizzare al meglio la storia, i personaggi e l’eredità del franchise, e mi ha fatto venire voglia di rivedere tutti i film.

Germain Lussier (Gizmodo) – Non so come facciano, ma il team di Scream l’ha fatto di nuovo. Scream 6 è forse l’episodio più ricco di colpi di scena, pieno di tensione, morti fantastiche e un’altra premessa geniale. Mi ha fatto fare ipotesi in ogni scena. Grande uso di New York, peraltro. Come fa a essere ancora così buono questo franchise?

Meagan Navarro (Bloody Disgusting) – Quello che voglio dirvi per ora è che è bene che prendiate quanto prima i biglietti per Scream 6. L’ho amato e sono ancora gasata. Intenso, ricco di tensione, sincero, intelligente. Sono davvero contenta.

Sean O’Connell (CinemaBlend) – Dunque, Scream 6 inizia col sangue e continua col sangue (le morti – e ce ne sono tante – sono tutte brutali). L’ambientazione a New York conferisce una tensione e una sporcizia intrinseche, e i “quattro protagonisti principali” fanno propria la serie. Ci sono ancora tanti legami con la saga, senza però nostalgia. Davvero ottimo!

James Preston Poole (DiscussingFilm) – Scream 6 mette da parte l’energia inerte dei film precedenti per un’ambientazione nuova che crea un sequel molto più divertente, violento e ambizioso che segna un vero ritorno all’ethos satirico alla “va tutto bene” della serie. Verdetto: spacca!

Anthony (The Movie Podcast) – Scream 6 ha il Ghostface più terrificante della serie, con delle morti che vi lasceranno sul bordo della vostra poltroncina. Sebbene la trama sia prevedibile, la crescita dei personaggi tra Barrera e Ortega aggiunge profondità. Avrei voluto che la posta in gioco fosse più alta, a quel punto avrebbe significato molto di più.

Nel cast di Scream 6 troveremo Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby). L’uscita è prevista per il 9 marzo 2023.

Trovate tutte le in formazioni sul film nella nostra scheda!