sarà una delle note attrici del franchise dia riprendere il suo storico ruolo nel sesto capitolo del franchise (dopo averla vista anche nel quinto film a inizio anno).

E proprio in una lunghissima chiacchierata con Variety l’attrice ha avuto modo di parlare brevemente anche del ritorno di Gale sul grande schermo:

Non sono morta, quindi sì, mi vedrai nel film. Gale è piuttosto forte. Potrebbe non morire mai, ma chissà!

Il sesto film è stato confermato svariate settimane fa, all’indomani del trionfo commerciale del quinto. Il film sarà è prodotto da Paramount Pictures e Spyglass. La sceneggiatura è stata scritta nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett torneranno alla regia. Le riprese inizieranno in estate, l’uscita è prevista per il 31 marzo 2023.

Nel cast torneranno Ortega, Melissa Barrera, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby).