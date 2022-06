Il quinto capitolo diarrivato al cinema qualche mese fa, si è fatto apprezzare da critica e pubblico per come ha ragionato e giocato sul concetto stesso di legacyquel, ovvero quei moderni seguiti cinematografici di saghe particolarmente amate che, spesso e volentieri, portano in scena un nuovo cast accompagnato dai volti storici di quel dato franchise.

Uscito a gennaio nei cinema, quando la variante Omicron di nuovo Coronavirus stava ancora imperversando, Scream 5 è riuscito a guadagnare ben 140 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di circa 140. Nella pellicola, in aggiunta a una serie di new entry, facevano ritorno anche Neve Campbell, Courtney Cox e David Arquette, i volti storici della serie.

Qualche ora fa abbiamo appreso che Neve Campbell non farà parte del cast di Scream 6. A quanto pare non ha ricevuto un’offerta economica adeguata (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Nel mentre, David Arquette, impegnato nella promozione del videogame The Quarry (GUARDA IL TRAILER SU YOUTUBE), ha avuto la possibilità di commentare sostanzialmente in diretta l’accaduto.

Queste le sue parole:

Amerei che lei possa farne parte. Un film di Scream senza Sidney (il nome del personaggio dell’attrice, ndr.) è una cosa un po’ brutta, ma capisco la sua decisione. È un business e c’è bisogno di bilanciare tutti gli elementi in ballo in maniera tale da far sì che il budget sia contenuto e si possa produrre il film. Lo so, lei è ancora viva! E potrebbe benissimo ricomparire in un altro film in futuro, dipenderà dai fan. Per il resto è una cosa improvvisa, ma ripeto: sono affari. E capisco la sua decisione.

Il sesto film è stato confermato svariate settimane fa, all’indomani del trionfo commerciale del quinto. Il film sarà è prodotto da Paramount Pictures e Spyglass. La sceneggiatura è stata scritta nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett torneranno alla regia. Le riprese inizieranno in estate, l’uscita è prevista per il 31 marzo 2023.

Nel cast torneranno Ortega, Melissa Barrera, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby).

