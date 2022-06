Bloody Disgusting segnala un aggiornamento relativo a Scream 6, il nuovo capitolo della popolare saga horror.

Secondo il sito, il prossimo capitolo del franchise si svolgerà a New York (e non nella classica cittadina di Woodsboro) anche se la lavorazione si terrà, tecnicamente, in Canada presso Vancouver, città che viene spesso impiegata come controfigura della Grande Mela per via dei minori costi e degli incentivi fiscali che le produzioni hanno quando girano da quelle parti.

La sceneggiatura di Scream 6 è stata scritta nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett torneranno alla regia. Le riprese inizieranno questa estate, l’uscita è prevista per il 31 marzo 2023.

Nel cast torneranno Ortega, Melissa Barrera, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby).

Scream 5, uscito lo scorso gennaio al cinema, ha incassato 140 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di poco superiore ai 20.

Fonte: Bloody Disgusting