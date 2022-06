Qualche giorno fa abbiamo appreso che Neve Campbell non farà parte del cast di Scream 6 perché a quanto pare non avrebbe ricevuto un’offerta economica adeguata. Dopo il sostegno di alcuni colleghi, arriva oggi anche quello di Jasmin Savoy Brown, star di Yellowjacket apparsa nel quinto film.

Come raccontato a Variety, l’attrice sostiene completamente la collega:

La rispetto assolutamente per quello che ha fatto. È difficile essere una donna in questa industria come in tutte le altre. Se qualunque persona, specialmente una donna, sente di meritare di più, che si tratti di compenso, di relazioni o di qualunque altra cosa, ha il diritto di andarsene e io lo sostengo pienamente.