Scream 6: Jenna Ortega accenna all’assenza di Neve Campbell dal cast

Sappiamo ormai che Neve Campbell non tornerà a vestire i panni di Sidney Prescott nel sesto capitolo di Scream. Ma come affronterà il progetto questa pesante assenza?

Intervistata da Entertainment Tonight Jenna Ortega (che invece tornerà nel cast) ha accennato alla questione dichiarando:

Sento di non poter parlare troppo della questione, perché non si tratta proprio del mio personaggio. Dirò però che ci sono tante cose in ballo nel prossimo film, è così ricco di azione e di gore che penso sarete distratti dalla cosa.