Scream: il creatore spiega perché il franchise potrebbe andare avanti per sempre

Scream 6 uscirà il prossimo marzo, ma non abbiamo ancora notizie certe su quale sarà il futuro del franchise dopo questo film. In un’intervista video con Collider, Kevin Williamson, creatore della saga e produttore esecutivo dell’ultimo episodio, ha però spiegato perché ritiene che questa potrebbe andare avanti per sempre.

Ecco le sue parole:

Sì, [penso che possa continuare, sono stato smentito più volte in passato, ma quest’ultimo è stato un tale piacere… Penso anche che una delle cose meravigliose di Scream sia che c’è un assassino diverso in ogni film. Altri come Jason Voorhees, Michael Myers o Freddy Krueger non spariscono mai. E Ghostface cambia in ogni film, quindi abbiamo l’opportunità di cambiare il movente, cambiare la storia e anche sempre stravolgerla, dato che [lo Scream originale] è sempre stato concepito per segnare una svolta.

Scream 5 [LEGGI LA RECENSIONE], uscito a gennaio in piena ondata di variante Omicron, ha incassato ben 140 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di appena 24.

Nel cast di Scream 6 troveremo Jenna Ortega, Melissa Barrera, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby). La sceneggiatura è stata scritta nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett sono tornati alla regia. L’uscita è prevista per il 31 marzo 2023.

Trovate tutte le in formazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate del futuro del franchise di Scream? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti a seguire.

FONTE: Youtube