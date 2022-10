Scream, David Arquette sulla possibilità di tornare: “Tutto è possibile”

David Arquette ha parlato con CBM della sua uscita di scena in Scream, quinto capitolo del franchise, e della reazione dei fan dicendosi molto soddisfatto del suo percorso.

Ha inoltre alluso alla possibilità di tornare:

Lo so, è stato molto dolce vedere la reazione dei fan, è stata dura. Ho amato far parte del progetto, adesso stanno lavorando al sesto e ho pensato: “Oh, ok…”.

[Ride]

Per me è dura perché è una saga a cui sono molto legato, ma ho adorato come hanno gestito tutto, il mio personaggio ha avuto un ottimo ruolo in Scream 5 e ha avuto tanto da fare, perciò è stato bello.

Per il resto, chissà, tutto è possibile. Insomma, quanti film hanno fatto con Jason o Mike Myers? Non che Dewey sia un assassino, ma c’è sempre qualche ritorno in vita in questi film horror