In una recente intervista con Slant Magazine per la promozione di Spencer ha motivato il suo rifiuto di un ruolo in, il film di Wes Craven uscito nel 2011.

Ecco le ragioni dell’attrice che all’epoca era impegnata con gli ultimi film di Twilight:

Era il personaggio in stile Drew [Barrymore] che viene ucciso all’inizio [quello che mi avevano proposto]. Alla fine hanno creato una sequenza intera con una serie di omicidi per emulare la sequenza con Drew, ma all’inizio doveva essere una sola persona e non me la sono sentita di rifare Drew. Capisci che intendo? Alla fine, se non ricordo male, hanno realizzato una sequenza più ampia non con una sola vittima.

L’attrice ha poi lodato l’ultimo film, che avrà anche un sequel:

Amo quel film perché ama i film. La parte più forte di Scream è ciò che dice dei film, è così meta.

Ha poi sottolineato che non le dispiacerebbe accettare un ruolo in un altro capitolo, ma prima vorrebbe leggerne la sceneggiatura.