Forse qualcuno si ricorderà che nel 2018 la Warner Bros. aveva messo in cantiere un lungometraggio basato su, nota serie educativa americana creata da Ganz Cooney e Lloyd Morriset nel 1969 andata in onda sulla PBS.

Del progetto abbiamo ricevuto negli anni pochi aggiornamenti. Jonathan Krisel avrebbe dovuto dirigerlo e Annel Hathaway sarebbe dovuta essere la protagonista. La Warner aveva anche fissato la data di uscita del film al 15 gennaio 2021. Come sappiamo il film non è stato ancora realizzato per varie vicissitudini.

Parlando con Collider in occasione della promozione di Free Guy – Eroe per gioco il produttore Shawn Levy è tornato a parlare del progetto che doveva produrre attraverso la 21 Laps Entertainment:

Stavamo per farcela ma poi Anne è rimasta incinta. Stavamo per iniziare una seconda volta nel 2020 ma il Covid ci ha fatto chiudere. Ora siamo ancora con la Warner Bros., e alla Warner, come tutti sappiamo, c’è un panorama molto diverso in questo momento. Stanno spingendo molti dei loro contenuti verso HBO Max. Quindi stiamo solo cercando di capire il processo da seguire, se sarà solo una mossa verso lo streaming o se sarà qualcosa di ibrido, e stiamo cercando di tornare ad avere il via libera.

Sesame Street mescola live-action e marionette, ed è ritenuta la casa di personaggi come Big Bird, Bert, Ernie, Grover, Oscar the Grouch, Cookie Monster e Elmo, tutti creati dal celebre artista Jim Henson.

Il progetto verrà prodotto da Shawn Levy (Arrival) insieme a Michael Aguilar (Kidding). Chris Galletta ha scritto la bozza più recente della sceneggiatura.

Ricordiamo che sono già stati realizzati due film tratti dallo show, ovvero Sesame Street Presents Follow That Bird nel 1985 e Le Avventure di Elmo in Brontolandia nel 1999.

