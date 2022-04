che, però, diventano undici su, la popolare piattaformadi Amazon. Un fan del Marvel Cinematic Universe con l’occhio particolarmente attento ha notato, segnalando poi la cosa nell’apposito subreddit dedicato alla Casa delle Idee , che la grafica del film proposta dalla piattaforma streaming citata, mostrerebbe undici anelli al posto di dieci.

La pagina di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli su Prime Video non permette di vedere con chiarezza il tutto:

Eppure, facendo una semplicissima ricerca dell’immagine su Google, si arriva effettivamente a vedere la stessa grafica diffusa su reddit dal fan con l’occhio di falco.

Naturalmente, la cosa ha suscitato la prevedibile ironia su reddit e le battute in vengono citati film come Il Signore degli Anelli o Ocean’s Eleven si sono sprecate.

Il film è uscito in Italia il 1° settembre 2021 con Destin Daniel Cretton (regista di Il castello di vetro) al timone su una sceneggiatura firmata da Dave Callaham.

Trovate tutte le informazioni su Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli nella nostra scheda del film!

Shang-Chi è disponibile gratuitamente in streaming per tutti gli abbonati a Disney Plus, mentre su Prime Video è disponibile in acquisto in Digital HD.

Vi eravate accorti anche voi di questa svista presente sulla scheda di Shang-Chi sulla popolare piattaforma streaming Prime Video? Se siete iscritti a BadTaste+ potete commentare direttamente in calce a questo articolo.

Vi ricordiamo che potete trovare la redazione di BadTaste anche su Twitch!