LEGGI ANCHE – Sharper: Benjamin Caron da The Crown alla regia del film con Julianne Moore

Secondo quanto riportato da Collider (The Falcon and the Winter Soldier) sarebbe entrato a far parte del cast di, film targato Apple Original e A24 scritto da Brian Gatewood e Alessandro Tanaka che ha giàconfermata nel cast.

Benjamin Caron, regista televisivo noto per aver diretto molti episodi della serie Netflix The Crown, si occuperà della direzione del film.

Nell’opera, ambientata nella Manhattan molto benestante, la Moore vestirà i panni di un’artista della truffa.

La Moore si occuperà anche della produzione insieme a Bart Freundlich, Brian Gatewood, Alessandro Tanaka e Erik Feig della Picturestart. Jodie Caron sarà la co-produttrice.

Tra gli altri lavori per la televisione di Caron troviamo Sherlock, Skins, My Mad Fat Diary, Mind Control with Derren Brown, Hollyoaks e Beaver Falls.

Invece abbiamo visto Julianne Moore negli ultimi anni in progetti come Dopo il matrimonio, Sotto sequestro, Gloria Bell, Kingsman: Il cerchio d’oro, Suburbicon e in La stanza delle meraviglie.

Abbiamo visto di recente Stan nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier e anche in Le strade del male, Monday, Era mio figlio, Ricomincio da te, Avengers: Endgame e in Mistero al castello Blackwood

Ricordiamo che il colosso di Cupertino ha firmato nel 2018 un accordo pluriennale con lo studio cinematografico indipendente A24 che si impegnava nella realizzazione di una serie di film per la piattaforma streaming.

Cosa ne pensate di questo progetto? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!