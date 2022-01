Shazam 2!, David F. Sandberg risponde ironicamente alla possibilità di vedere il film solo in streaming

LEGGI ANCHE – Zachary Levi su un eventuale scontro tra Shazam e Superman

E se il cinecomicfinisse per saltare la release nelle sale per approdare direttamente in streaming sulla piattaforma streaming HBO Max?

Un utente di Twitter ha esposto questa possibilità. Una possibilità che non è stata accolta molto positivamente dal regista David F. Sandberg che ha prontamente risposto ironicamente con un noto meme di Fry da Futurama.

Ecco il tweet:

Non molo tempo fa la star del film Zachary Levi ha parlato di un eventuale scontro con Superman in un film dell’Universo DC, dicendo chi l’avrebbe vinta secondo lui:

Devo per forza scommettere su di me… la Kryptonite lo indebolisce e la magia ancora di più. Sinceramente, però, basandomi sui fumetti, è un testa a testa. E mi piace che sia così, che non ci sia un vincitore. Quel che è certo è che gli farei il culo.

Nel cast di Shazam 2! Fury of the God ci saranno Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

Sulla storia si sa poco e nulla, ma i supereroi della famiglia di Shazam avranno un ruolo meno marginale questa volta.

Vi ricordiamo che la pellicola uscirà il 2 giugno 2023.

