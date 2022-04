Shazam! Fury of the Gods

Mentre Fast X perdeva il regista ieri sera , la Warner Bros presentavaal CinemaCon 2022 con un riferimento proprio a

Grazie a CB abbiamo una descrizione delle sequenze mostrate: a differenza di Black Adam, si è trattato di vere e proprie clip dal film.

Nella prima delle sequenze mostrate troviamo Billy Batson a Parigi ad un appuntamento con Wonder Woman. La vediamo di spalle e non in volto, perciò non è interpretata da Gal Gadot. Quando Billy si avvicina per baciarla si scopre che è in realtà il Mago interpretato da Djimon Hounsou. In un’altra scena troviamo Billy a chiacchierare con il personaggio di Helen Mirren, a cui dice di aver visto tutti i film di Fast & Furious. Il ragazzo dice che salvare il mondo riguarda la famiglia, un mantra coniato dal Dom Toretto di Vin Diesel: è proprio in quel momento che arriva la Famiglia di Shazam, che poi vediamo alle prese con un enorme drago dagli occhi blu. Viene poi spiegato che i personaggi interpretati da Helen Mirren e Lucy Liu sono figlie di Atlas e apprendiamo poi che la barriera tra i mondi è a rischio distruzione.

All’evento, come potete vedere, hanno partecipato alcuni componenti del cast ma non il regista, impegnato nella post-produzione:

The #Shazam: Fury of the Gods cast tonight at CinemaCon 2022!⚡️🤍 pic.twitter.com/0E9nGhvI6S — Shazam Updates⚡️ (@ShazamNews) April 27, 2022

Can’t wait until we release a full trailer for everyone! It will be a bit longer though… https://t.co/koExWJH6UF — David F. Sandberg (@ponysmasher) April 27, 2022

Shazam 2! Fury of the God doveva uscire il 2 giugno 2023, ma di recente è stata anticipata al 16 dicembre 2022.

