Shazam 2: svelata la percentuale su Rottentomatoes

Shazam 2 (LEGGI LA RECENSIONE), il cinecomic di David F Sandberg, è arrivato nei cinema e, con la scadenza dell’embargo sulle recensioni arrivato decisamente a ridosso della release, Rottentomatoes ha anche svelato la precentuale di critiche positive ricevute dalla pellicola.

Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a fronte di 115 recensioni prese in esame, solo il 55% di esse è positiva e, per questo motivo, Shazam 2 ha ottenuto l’icona del pomodoro marcio.

Il primo capitolo si era assestato sul 90% con 420 recensioni esaminate (fonte: Rotten Tomatoes).

Come sempre, v’invitiamo a controllare nei prossimi giorni l’andamento della percentuale perché potrebbe appunto variare mano a mano che verranno esaminate altre recensioni.

Trovate tutte le informazioni su Shazam! 2 nella nostra scheda: il film è arrivato in Italia il 16 marzo.

Cosa ne pensate di Shazam! 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Rottentomatoes