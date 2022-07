Shazam! Fury of the Gods

Questo dicembre, separati da soli cinque giorni, Shazam! Furia degli dei e Avatar 2 si sfideranno al box-office americano (e non solo). Sulla carta la sfida è molto interessante. Da una parte abbiamo il seguito di un cinecomic DC decisamente apprezzato, dall’altra il chiacchieratissimo sequel della pellicola che, dopo le varie re-release, è tornata in testa nella classifica dei film di maggiore incasso di tutti i tempi.

Il regista di Shazam! 2 David F. Sandberg, nel corso di un’intervista, è tornato a parlare di questa sfida al botteghino spiegando che, dal suo punto di vista, le due pellicole potranno tranquillamente coesistere:

Dovrebbe preoccuparsi. È la fine per James Cameron (ridendo, ndr.). No, personalmente penso che sia una cosa positiva perché sono pellicole profondamente differenti. Guarda anche quello che è successo al tempo del primo Avatar. Erano usciti anche altri film che sono andati bene al botteghino anche perché era Natale. Tutti sanno che Avatar sarà il film più colossale di sempre, ma c’è spazio anche per Shazam!.

Diretto da David F. Sandberg, Shazam 2! Fury of the God vede nel cast Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

FONTE: SlashFilm