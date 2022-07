Shazam! Furia degli dei, il regista svela due easter egg nel trailer e allude a un ritorno all’horror

Shazam! Fury of the Gods

Dopo la presentazione al San Diego Comic-Con del primo trailer di Shazam! Furia degli dei, sequel del film di David F. Sandberg con protagonista Zachary Levi, i fan hanno cominciato a ispezionare ogni fotogramma dell’anteprima.

In una inquadratura del trailer è ad esempio presente Anabelle, ennesima strizzata d’occhio al passato del regista (che ha diretto Annabelle: Creation) dopo già un’apparizione nel primo film.

Il regista su Twitter ha ribattuto con un’altra citazione rivolta ai fan dell’horror anni ’70 e ’80, questa volta al regista italiano Lucio Fulci.

There’s also an easter egg for fellow 70s/80s Italian horror fans. https://t.co/KH4Xst18p3 pic.twitter.com/mEtHNzYP3S — David F. Sandberg (@ponysmasher) July 23, 2022

Durante l’attività stampa del film il regista ha parlato dei prossimi progetti alludendo a un suo ritorno all’horror:

Assolutamente, dopo due film di Shazam! di fila sono pronto a fare altro, un piccolo horror semplice sarebbe perfetto. Ho bisogno di una pausa del genere.

Ha poi svelato di aver preso in considerazione l’idea di un sequel di Lights Out, ma non di esserne certo.

Diretto da David F. Sandberg, Shazam 2! Fury of the God vede nel cast Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

