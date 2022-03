LEGGI – Zachary Levi su un eventuale scontro tra Shazam e Superman

Quando verrà pubblicato online un full trailer di? Una bella domanda che un utente di Instagram ha posto direttamente al regista del cinecomic DC, ovvero David F. Sandberg.

Il film arriverà nelle sale nel 2023, quindi il regista non si è sbilanciato molto sulla release di un trailer: “forse qualcosa durante il prossimo Dc FanDome”

Nel cast di Shazam 2! Fury of the God figurano Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

Vi ricordiamo che la pellicola uscirà il 2 giugno 2023.

FONTE: ComicBook.com