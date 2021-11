Nel corso di un’intervista con AP News ha parlato dilasciandosi sfuggire una piccola anticipazione.

Ecco un estratto dall’intervista in cui l’attrice si è fatta scappare anche il ruolo di Rachel Zegler:

Nel sequel di “Shazam!” interpreti Hespera, figlia di Atlas: buona o cattiva? Helen Mirren: Non rispondo a quella domanda, dovrai scoprirlo da solo. Sono una di tre dee: Lucy Liu è Kalypso e la terza è interpretata da Rachel Zegler, che sta per diventare una vera star. Siamo in tre, è stata una bellissima esperienza perché è raro trascorrere tutto questo tempo con altre due donne. Spesso sei la sola donna in un cast, qui siamo un trio ed è stato bellissimo.

Nel cast di Shazam 2! Fury of the God ci saranno Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

Sulla storia si sa poco e nulla, ma i supereroi della famiglia di Shazam avranno un ruolo meno marginale questa volta.

Vi ricordiamo che la pellicola uscirà il 2 giugno 2023.

