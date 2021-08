Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Non hanno fine gli scatti e i video rubati dal set di Shazam! Fury of the Gods, sequel del cinecomic DC diretto David F. Sandberg.

Il nuovo video dal set ci mostra un momento decisamente spoileroso con protagonisti Jack Dylan Grazer, di ritorno nei panni di Freddy, e ci regala un primo sguardo a Rachel Zegler in costume di scena.

Il video non lascia spazio a dubbi: tra i due personaggi scatterà la scintilla!

💫 Novas fotos do set de Shazam! Fury of The Gods mostram Rachel Zegler como sua personagem beijando Freddie, o personagem de Jack Dylan Grazer. Outras imagens mostram o retorno do Mago Shazam ao lado de Billy. pic.twitter.com/MoeebdkyqM — Universo DC Brasil (@DCNewsBrasil) August 8, 2021

Nel cast di Shazam 2! Fury of the God ci saranno Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

Sulla storia si sa poco e nulla, ma i supereroi della famiglia di Shazam avranno un ruolo meno marginale questa volta.

La scena dei titoli di coda del primo film aveva preannunciato il coinvolgimento di Sivana e Mr. Mind, un verme alieno dotato di super-intelligenza che è capo della Società dei Mostri del Male, ma sembra che la produzione per il sequel abbia preferito concentrarsi sulle due antagoniste Kalypso e Hespera, due sorelle interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu.

Vi ricordiamo che la pellicola uscirà il 2 giugno 2023.

Cosa ne pensate di Shazam! Fury of the Gods e quanto attendete la pellicola DC Comics prodotta dalla Warner Bros? Diteci la vostra nei commenti qua sotto in calce all’articolo!