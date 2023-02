Sherlock Holmes 3 dipende solo da Robert Downey Jr., secondo Guy Ritchie

Sono passati quasi 12 anni da quando il secondo film di Sherlock Holmes di Guy Ritchie con Robert Downey Jr. e Jude Law è arrivato al cinema.

Del terzo film si parla da anni e anni, ma i proverbiali pianeti non si sono mai allineati. In una recente intervista con Collider, Guy Ritchie ha scaricato tutte le responsabilità sull’attore protagonista:

Guarda, sinceramente ho lasciato tutto in mano a Robert [Downey Jr.]. Voleva occuparsene lui, la palla è sua. Si deve occupare della sceneggiatura e di tutto il resto. Me ne sono andato in punta di piedi finché non sarà ora di darsi da fare.

In realtà qualche tempo fa era giunta notizia che Ritchie avrebbe passato il testimone della regia a Dextler Fletcher, perciò non è chiaro come vadano lette le dichiarazioni del regista sul “darsi da fare” al momento opportuno.

Oltre a un nuovo film ricordiamo che Robert Downey Jr sta collaborando allo sviluppo di due serie spin-off del franchise che verranno realizzate per HBO Max, la piattaforma streaming della Warner Bros Discovery, anche se di questo non sono arrivati aggiornamenti.

Le due pellicole di Sherlock Holmes dirette da Guy Ritchie e interpretate da Robert Downey Jr e Jude Law hanno incassato, rispettivamente, 524 e 543 milioni di dollari a livello mondiale.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Sherlock Holmes 3? Se siete iscritti a BadTaste+ ditecelo nei commenti qua sotto!